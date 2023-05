Grootste kunstwerk van Jan te Wierik is nu te zien in Ootmarsum: ‘Nooit durven dromen’

Wat hij er precies voor neer heeft gelegd, geeft hij niet prijs. Dat het niet goedkoop is geweest, dat maakt hij wel duidelijk. Het grootste werk van de Twentse kunstenaar Te Wierik hangt sinds Bevrijdingsdag pontificaal in de galerie van Oude Wesselink. Hiervoor hing het, in bruikleen, in de schouwburg in Hengelo. Daar zag Oude Wesselink het, zo’n twintig jaar geleden, voor het eerst hangen. Hij was meteen verkocht.