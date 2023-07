Haaksbergse corona-activist Eric S. (60) ging te ver met zijn spandoeken: longpatiënt door rechtbank veroordeeld

Rockband Bökkers en Henk Wijngaard samen op één podium? In de Achterhoek kan het, kort voor kerst

De evergreen Met de vlam in de pijp in een venijnige rockuitvoering? Het zou maar zo kunnen klinken in de donkere dagen voor kerst. Dan beleeft in de Achterhoek een nieuw festival zijn vuurdoop. Bedacht door Ruurloër en oud-Raaltenaar Hendrik Jan Bökkers van de band Bökkers en Toldijker Tijn Spekkink, oprichter van biermerk Nathals.