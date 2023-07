Hermien (92) blijft levenslang bang na zwartste zaterdag in Hengevelde: bombardement 80 jaar geleden

Nieuwe wethouder in Tubbergen hoef je niks te leren over carnaval en windmolens

Frank Niens (59) breng je niet snel uit zijn humeur. Helemaal niet nu hij net opa is geworden van een kleindochter. Het geeft de inwoner van Raalte wellicht extra energie als nieuwe wethouder in Tubbergen. Wie is de man die voor Keerpunt22 Martin Oude Avenhuis vervangt tijdens zijn ziekteverlof: iemand die lang durft na te denken.