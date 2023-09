Hogere accijns op alcohol treft meer dan 10.000 inwoners Haaksbergen

De Ballen Verstand Arnold Bruggink over transferpe­ri­o­de: ‘We hebben een heel goede selectie, maar ben niet helemaal tevreden over mezelf’

Arnold Bruggink heeft zijn eerste transferwindow erop zitten als technisch directeur van FC Twente. In een speciale aflevering van de podcast De Ballen verstand kijkt hij terug op de voorbije periode. Is hij tevreden? Zijn de meeste wensen ingewilligd, wat had hij liever anders gezien en wat moet er verbeterd worden?