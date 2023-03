Hoog bezoek in De Hoeve: milieu-experts verdiepen zich in risico’s omstreden zoutboringen

Sint Isidorushoeve krijgt donderdag hoog bezoek in verband met de omstreden zoutwinningsplannen in het kerkdorp.

De landelijke adviescommissie MER reist vanuit Utrecht naar Twente om zich te verdiepen in de plannen van Nobian voor het boren naar zout in De Hoeve. Dat gebeurt in het veld, op de acht locaties rond het kerkdorp waar Nobian zoutputten wil boren.

Een delegatie van Nobian is hierbij aanwezig, evenals een aantal ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken uit Den Haag. Het bewoners-actiecomité Laat De Hoeve niet zakken is niet uitgenodigd.

MER staat voor Milieueffectrapportage. De commissie is onafhankelijk en brengt de milieugevolgen en -risico’s van een project in kaart. Dat resulteert in een officieel advies.

Geen groen licht

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de vergunningaanvraag van Nobian geweigerd om bij Sint Isidorushoeve naar zout te boren. De reden is dat de gemeenteraad in Haaksbergen geen groen licht wilde geven, na luid protest uit Sint Isidorushoeve. De bewoners van De Hoeve zijn vooral bang voor bodemverzakking als de boringen onverwijld toch doorgaan.

Nobian legt zich niet neer bij de geweigerde omgevingsvergunning en vecht het weigeringsbesluit van het ministerie van EZ aan. Het chemieconcern denkt dat het alsnog tot een akkoord kan komen met de gemeente Haaksbergen. Voor de commissie MER is een cruciale rol weggelegd, omdat die de milieugevolgen in beeld brengt voordat de overheid een definitief besluit over het project neemt.

Handtekeningen ingezameld

In Sint Isidorushoeve zijn dinsdag handtekeningen ingezameld bij alle bewoners die in de directe omgeving van de mogelijk toekomstige boorlocaties wonen. De handtekeningen van belanghebbenden zijn nodig voor het bezwaar dat is ingediend tegen de voorgenomen boringen.