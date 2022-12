HST Enschede groeit met overname Noorderdorp Transport tot boven de 500 werknemers

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - HST Groep uit Enschede heeft Noordendorp Transport uit Haaksbergen en het Zwolse MIGRO Logistiek overgenomen. Noordendorp is gespecialiseerd in bouwlogistiek, stukgoed Benelux en Duitsland, inclusief vervoer van gevaarlijke stoffen.

Door de overname groeit het aantal werknemers van HST tot boven de 500. Transporteur en logistieke dienstverlener HST heeft nu 430 werknemers en daar komen 85 werknemers, 35 vrachtwagens en 50 opleggers van Noordendorp bij. Noordendorp Transport beschikt over opslagruimtes met een totale omvang van 25.000 vierkante meter. Het bedrijf uit Haaksbergen is met een historie van meer dan honderd jaar en het predicaat Hofleverancier een gevestigde naam in de transportwereld.

Grote investeringen

„Er komt veel op onze sector af, grote investeringen vooral”, zegt directeur/eigenaar Gerard ter Brugge van HST. „Dan doel ik op de overstap naar elektrische trucks, al zijn daar nu nog niet genoeg laadpunten voor, de belevering van bouwplaatsen, enzovoorts. Daar is een bepaalde schaalgrootte voor nodig. In dat kader moet je deze overname zien.” Noordendorp en MIGRO gaan door onder eigen naam binnen HST Groep en Michel Wentink blijft aan als directeur bij Noordendorp.

Duitse overname

Vorige maand nam HST al Nijmeijer Transport und Logistik GmbH (NTL) in Gronau over. NTL is specialist in het vervoer van en naar Frankrijk, Spanje en Portugal en rijdt met 20 trekkers en opleggers. De planners van HST werkten al samen met de planners van NTL.

HST heeft een vloot van 235 vrachtwagens en 475 opleggers op de weg. Het bedrijf is actief in wegtransport, fijnmazige distributie (TransMission), zeevracht, luchtvracht, warehousing, voorraadbeheer, orderpicking en Value Added Logistics.