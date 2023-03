Inzameling van koffiepunten voor voedselbank loopt positief uit de hand: ‘Dit is een waanzinnig aantal’

column Asielop­vang in Almelo werd geruisloos verlengd, dat verdient een groot compliment

Het is tijd om een groot compliment te maken. Aan de gemeente Almelo, de lokale politiek en eigenlijk alle inwoners van de stad. Waar het om gaat? Het uitblijven van lomp protest, dreigementen en polarisering rond de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in de stad. Want waar het elders regelmatig uit de klauwen loopt, ondergaat de Almeloër het ‘gewoon’.