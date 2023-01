‘Je kunt niet op twee plekken tegelijkertijd zijn’, zegt rechter en spreekt verdachte van mishandeling Haaksbergen vrij

Noordijk als duurzaams­te dorp van Nederland? ‘Dat is toch niet zo eenvoudig als we dachten’

NOORDIJK - Snel het duurzaamste dorp worden van Nederland: die ambitie had Noordijks Belang. „Maar dat is toch niet zo eenvoudig als we dachten. We hebben gewoon te veel oudere huizen”, zegt Gerbert Oonk.

25 januari