Jouke Pater (91) is redders dankbaar na brand in chalet in Haaksbergen: ‘Een wonder dat ik het kan navertellen’

Een penetrante brandgeur hangt deze woensdagmiddag rond het chalet van Jouke en Alie Pater op vakantiepark Bergsehaak in Haaksbergen. „Vies hè”, zegt dochter Irene al op tientallen meters afstand van de houten recreatiewoning, op wat vroeger camping Stien’nboer was. Vader Jouke krijgt weinig mee van de brandlucht. „Ik ruik al jaren niks meer”, zegt de 91-jarige. De brand, ontstaan in of onder een kleine bergruimte, heeft het chalet onbewoonbaar gemaakt. Het kan niet anders of dit gebrek aan reukvermogen was Pater anderhalve dag eerder bijna fataal geworden.