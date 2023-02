Jurgen ten Elshof, agrariër bij Buurserzand, ‘wint’ bij Raad van State: ‘Het was puur boertje pesten’

Vertrouwen in rechtsstaat

Een paar dagen na het oordeel van de Raad van State, is Jurgen ten Elshof goedgehumeurd, maar blijkt zijn vreugde over de uitspraak betrekkelijk. „Ik heb weer vertrouwen in de rechtsstaat, niet in de overheid. Het was jarenlang boertje pesten, dat gevoel blijft hangen. Deze uitspraak is van groot belang voor andere boeren. Tegen die collega’s zeg ik: leg je niet te snel bij neer bij rare maatregelen als je bij een Natura 2000-gebied zit. En zorg dat je een goede rechtsbijstandsverzekering hebt. Want deze hele toestand heeft een vermogen gekost.”