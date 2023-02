‘Maatregelen voor fotoshoots in Buurserzand onwerkbaar’, Michelle heeft oplossing

UPDATE Hippe brillen­zaak Ace & Tate verdwijnt uit Haver­straat­pas­sa­ge: opzoek naar nieuwe locatie

ENSCHEDE - Het pand van brillenzaak Ace & Tate staat te huur en sluit per 18 februari haar deuren, maar gaat niet weg uit Enschede, zo bevestigd een woordvoerder. Het populaire merk trok in het voorjaar van 2020 in het winkelpand aan de Haverstraatpassage 20, maar heeft nu verhuisplannen.

16:48