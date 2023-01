Met tijdelijke vergunning oogje toeknijpen bij uitbreidingsplan zorgboerderij in Haaksbergen

Het eerste plan voor uitbreiding van zorgboerderij Hendrikahoeve dateert uit 2015. De toenmalige eigenaar wilde daartoe de authentieke boerderij aan de Schoolkaterdijk verbouwen. Het geld om dat plan te realiseren ontbrak echter. Huidige eigenaar ’s Heeren Loo nam de uitbreidingsplannen over en zette een tandje bij: de traditionele boerderij en een oude schuur en stal moet wijken voor nieuwbouw met in eerste instantie 12 studio’s. Het maximale aantal dat is toegestaan in het bestemmingsplan. ’s Heeren Loo wil nu echter 16 studio’s. Meer dan mag, toch wil het college een oogje toeknijpen.