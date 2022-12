Nobian bouwt bedrijfshal in Haaksbergen ondanks weigeren vergunning, buurt vertrouwt dat niet

Plan voor 26 zorgwonin­gen voor ouderen in monumenta­le textielvil­la La Tour in Neede

NEEDE - Wonen met zorg in de monumentale Villa La Tour aan de Stationsweg in Neede. Als het aan Berkelland ligt mogen er in en bij het karakteristieke pand 26 woonzorgwoningen gebouwd worden. „Daarmee wordt voorzien in een behoefte van ouderen.”

26 december