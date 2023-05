Redelijk bewolkt weer in Haaksbergen vandaag

En nu dus Heerenveen voor FC Twente: ‘We zijn de favoriet bij de bookmakers, maar die zitten er ook wel eens naast’

FC Twente bleef dit seizoen ongeslagen in eigen huis, kreeg de minste goals tegen in de eredivisie en sloot zondag het seizoen af met een 3-1 zege op een onthutsend zwak Ajax. Allemaal leuk en aardig, maar donderdag in de play-offs begint het hele circus weer op nul.