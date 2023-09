Riet woonde als kind in dit bijzondere pand: ‘Vader zei: er is veel geld, we doen de deur vroeg op slot’

unschooling Monique uit Neede laat haar zoon (13) zelf ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt: ‘School is niet heilig’

Kan een kind zich optimaal ontwikkelen zonder dat hij of zij naar school gaat? Volgens Monique Ravesloot (45) wel. De in Neede opgegroeide moeder van Finn (12) is groot voorstander van ‘unschooling’, een nieuwe onderwijsbenadering waarbij het kind zelf ontdekt hoe de wereld in elkaar steekt. Zij en Finn hebben het omarmd, maar experts hebben hun bedenkingen.