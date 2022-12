Strijd tegen onoverwinnelijk onkruid wordt uitgevochten in de Hoeve: Japanse duizendknoop is begraven

De Japanse duizendknoop is een ramp voor Nederlandse inheemse planten. De groene plant woekert als een malle en verdringt al het andere. Daarnaast veroorzaakt hij grote schade aan bruggen, wegen en andere bouwsels. Hij kan tot 4 meter hoog worden, zodat het verkeer geen zicht meer heeft, en het ergste: hij is nauwelijks te bedwingen. Er zijn al veel methodes geprobeerd maar er is nog niet een echt succesvolle uitgekomen; de plant komt telkens weer terug. Het waterschap heeft er ook last van omdat de duizendknoop graag groeit langs watertjes en zo de taluds beschadigt.

Diep begraven

Vechtstromen is daarom afgelopen jaar begonnen met het uitproberen van verschillende methodes. Een van die experimenten wordt gedaan in de Hoeve. Daar is op een plek met veel duizendknoop de grond afgegraven en ter plekke weer begraven tot onder grondwaterpeil. De hoop is dat de plant daardoor afsterft.

De tweede methode is verhitting. In Tilligte is grond afgegraven, gezeefd en daarna verhit in een machine. De grond is daarna gewond teruggestort. In Nijverdal lopot experiment nummer 3: de grond waar de plant groeit is afgedekt met plastic en daaronder zijn biologisch afbreekbare korrels gestrooid. De plant gaat als het goed is, na een halfjaar dood. In Schoonebeek tot slot is de grond ‘gewoon’ helemaal afgegraven tot anderhalve meter diep en afgevoerd. Daarna is er schone grond teruggestort met graszoden erop.