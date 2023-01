Stroomrekening vier keer zo hoog; dat trekken Natasja en Henk-Jan niet: Qredits biedt hulp

Huurder zorgt voor veel onrust aan de Zeven Bosjes in Almelo, mag hij in zijn vervuilde huis blijven? Rechter beslist

ALMELO - Komt een huurder met psychische problemen binnenkort in Almelo op straat te staan? Of is er een oplossing? Voor de woningstichting Beter Wonen is de maat in elk geval vol na een reeks van incidenten. „We moeten denken aan het woongenot van andere huurders.” De Almelose kortgedingrechter doet uitspraak.

15:08