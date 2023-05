Tako (45) kan door long covid niet werken, maar krijgt géén financiële compensatie: ‘Sta met mijn rug tegen de muur’

Bijna 2,5 jaar na zijn besmetting is corona nog altijd de baas over hem. Tako den Drijver uit Haaksbergen kan zijn werk niet meer uitoefenen. En hij is niet de enige. Honderden docenten zijn al volledig arbeidsongeschikt verklaard. Voor hen is er geen compensatie. „Het is oneerlijk. Ik sta met mijn rug tegen de muur.”