Tonny maakte een ‘echt’ Meisje met de parel, voor zijn blinde kleindochter Julia (én als ode aan Vermeer)

Buurse trekt duizenden bezoekers voor verlichte optocht, files vanuit Haaksber­gen: ‘Wat een volk, niet normaal’

BUURSE – Zelden was de verkeersstroom vanuit Haaksbergen naar de jaarlijkse verlichte optocht in Buurse zo groot als zaterdagavond. Een paar minuten voor het begin stonden bezoekers nog in een lange file vanaf de Koekoeksbrug richting parkeerweiden.