Twentse leverancier overkappingen failliet, elf medewerkers wacht ontslag

Berkelland stort kwart miljoen euro in pot voor nieuwe natuur op plek sloopschu­ren: ‘groen voor rood’

Er was al een subsidiepot ‘rood voor rood’: geld voor nieuwbouw in de plaats voor te slopen oude gebouwen in het buitengebied. Nu komt er ook een potje ‘groen voor rood’. Daaruit kun je geld krijgen voor sloop en daarvoor in de plaats nieuwe natuur of ander groen landschap inrichten. „Zo maken we ons coulisselandschap nóg mooier.”