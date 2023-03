Twentse moeder Lisette (36) verloor baby Nio onverwachts: ‘Ik hoop dat hij trots is’

Opgewekt doet Lisette Liefting de voordeur van haar huis in Haarlem open. Ze maakt een uitnodigend gebaar, de hal in. Op de trap staan kinderschoentjes van Joah (4) en Lima (2). Terwijl Lisette koffie zet, vertelt ze over Twente. Over haar tijd in Haaksbergen en de jaren in Hengelo.