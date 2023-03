Twentse Thom Hartgerink (25) stampte in no time een foodtruckimperium uit de grond

MET VIDEO Twentena­ren over ontslag Hengelose docent Thijs: ‘Iemand ontslaan vanwege uitlatin­gen van toen gaat stap te ver’

Het Montessori College Twente in Hengelo heeft docent Thijs Poelhekke na twee werkdagen ontslagen na ophef over stokoude uitlatingen op sociale media. En dat terwijl de schoolleiding daarvan op de hoogte was toen hij in dienst werd genomen. Verslaggever Erwin Waanders vroeg mensen op straat in Enschede wat zij daarvan vinden.