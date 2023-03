Van turfschuur tot speelschuur: Kinderopvang Bloesem heeft er een bijzondere locatie bij

Esther (49) uit Enschede bakt ze bruin in Noorwegen: ‘Noren houden ook van krentenweg­ge’

Eén keer in de maand stopt er een Oad-bus voor de bakkerij van Esther Ekkelenkamp (49) in het Noorse Stranda. Het is de voornaamste connectie met Nederland en haar geboortestad Enschede. Tien jaar geleden emigreerde ze met haar man en twee kinderen naar Noorwegen. Behalve Noors brood verkoopt ze ook krentenwegge. „Twente zit in mijn hart, maar ik wil nooit meer terug.”