Wandelen langs de oude gebouwen in hartje Haaksbergen, is wandelen langs mooie verhalen

Geluk? Dat is een dochter van 13 die niet weet wie Thijs Römer is

Vandaag wil ik het met u gaan hebben over geluk. Geluk. Wat is geluk? Geluk is een dochter van dertien die niet weet wie Thijs Römer is. Geluk is een kinderboerderij in ’t Gooi waar Marco Borsato alleen maar een rennende cavia is. Geluk is een hele lelijke vrouw van iemand anders. Geluk is die hele lelijke vrouw vervolgens kwijtraken in een maisdoolhof.