Wonen in de Multivlaai in Haaksbergen, smaakt dat naar meer?

Wisseling van de wacht bij D66 Oldenzaal: Mari moest te veel ballen hoog houden en geeft het stokje door aan Maarten

Een wisseling van de wacht in de fractie van D66 in de Oldenzaalse gemeenteraad. Mari Ailo-Zaia kan haar politieke werk niet langer combineren met haar werk en privé-leven. Zij draagt eind deze maand het stokje over aan Maarten van der Waal, die al deel uitmaakt van de steunfractie.