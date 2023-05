Zijn er al contracten getekend voor windmolens Buurse? ‘Kan zijn, maar het gaat volgens onze regels’

Joseph en Sjanne: van varkenshou­de­rij naar succesvol­le zorgboerde­rij in Haaksber­gen en nu ook nog een lintje

Joseph Asbreuk en Sjanne Meyerink waren eind jaren 90 pioniers bij een nieuw fenomeen in zowel landbouw, als zorg: de zorgboerderij. Bijna alles moest nog worden uitgevonden. Nu, 25 jaar na dato doen ze hun Erve Meyerinkbroek over aan zoon Ruben en zijn vrouw Stefanie. Woensdag werden ze koninklijk onderscheiden: Ridders in de Orde van Oranje-Nassau.