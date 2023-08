Zo ging dat vroeger bij hotel Eijsink in Haaksbergen, waar nu de Hema zit: ‘Zwart pak gekocht, stel witte overhemden en hup de horeca in’

Voorzitter Klaas baalt: Oldenzaal­se IJsclub heeft slechts 8 jonge leden

Een spiegelgladde vloer van natuurijs met daarop het schrapende geluid van schaatsen is jaarlijks al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Bij de ijsclubs in Oldenzaal en Losser merken ze de gevolgen van de zachtere winters: er is nauwelijks jonge aanwas. Beide verenigingen doen nu samen een poging om het tij te keren.