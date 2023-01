Zwemschool zonder reden weggestuurd bij ’t Stien’nboer? Klopt niet, zegt eigenaar: ‘Het bad was gevaarlijk en was afgekeurd’

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans: ‘We hebben opnieuw aangetoond dat we met de top meekunnen’

ENSCHEDE - Het was intens, het was spannend, het was soms hectisch en chaotisch. FC Twente en Feyenoord dreven elkaar in de kolkende Grolsch Veste tot het uiterste, waardoor de topper nooit verveelde: 1-1.

30 januari