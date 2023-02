Benefiet Haarlem voor Turkije en Syrië levert 41.520 euro op

Horlogeko­per blijkt gewapende rover, Haarlemmer gewond

Een 33-jarige man uit Haarlem is op het Stationsplein in de Noord-Hollandse plaats gistermiddag lichtgewond geraakt. Dat gebeurde nadat een afspraak om zijn telefoon te verkopen uitmondde in een gewapende straatroof, waarbij de verdachte zonder buit wegvluchtte.