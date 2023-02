Code geel om windstoten tot 90 kilometer per uur in Noord-Holland, Friesland en Groningen

indebuurt.nl Amsterdam­mer Glenn is slaapcoach: 'Je kunt écht leren om beter te slapen en dit is hoe'

Slapen Amsterdammers wel genoeg? En zo niet, komt dat dan door de drukte van de stad? Moeten we allemaal in een hutje op de hei gaan zitten om een beetje een goed slaapritme te vinden of kan het ook gewoon in de Pijp en in de Bijlmer? Volgens slaapcoach Glenn (30) kan het prima!

23 januari