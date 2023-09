Drugshandel in Haarlem neemt toe: eerste maanden van dit jaar 13 misdrijven meer

Update Feest barst los in Zandvoort na overwin­ning Verstappen

Honderden racefans die geen kaartje hebben voor het circuit hebben de Grand Prix gevolgd in het centrum van Zandvoort. Direct nadat Max Verstappen de race voor de derde opeenvolgende keer op zijn naam had geschreven, barstte in cafés in de Zandvoortse Haltestraat een feest los.