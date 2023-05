Helder weer in Haarlem vandaag

INTERVIEW Binnen twee minuten de lucht in: piloot traumaheli­kop­ter Frans Fuhrmanm kan ‘snel schakelen’

SCHIJNDEL - ,,Ik heb nog een uur of vijf kunnen slapen. Het was gelukkig redelijk rustig.” Als piloot van de traumahelikopter heeft Schijndelaar Frans Fuhrmann er net een nachtdienst op zitten in Amsterdam. En als hij dan de lucht in moet, is het slechts zelden voor niets.