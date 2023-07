Kans op helder weer in Haarlem vanochtend

indebuurt.nl Ra ra: waar in Amsterdam staat dit huisje (en wat is het)?

In Amsterdam zijn veel unieke plekken, locaties of bijzondere objecten te vinden. Dit kleine houten huisje inclusief puntdak is zo’n plek. Als je er elke dag langskomt dan weet je waarschijnlijk direct waar en wat dit is, maar anderen zullen geen idee hebben. Weet jij het?