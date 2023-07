Kans op lichte regen en half bewolkt weer in Haarlem vanochtend

Veel vissen bezweken na stortbuien

Op veel plaatsen in het land zijn veel vissen bezweken aan de gevolgen van de hevige regenbuien die vooral donderdag vielen. Waterschappen krijgen sinds vrijdag tientallen meldingen binnen van dode vissen. Medewerkers van de schappen zijn met man en macht aan het werk om de dode vissen zo snel mogelijk te verwijderen, want dat moet snel gebeuren nu het alweer erg warm is, zegt hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland.