Kon. HFC O21 verslaat Be Quick 1887 O21 op Sportpark Koninklijke HFC

Al in de eerste helft is Kon. HFC O21 op voorsprong gekomen in de thuiswedstrijd tegen Be Quick 1887 O21 in de Divisie 4. De 2-0 voorsprong in de rust blijft in tact na een doelpuntloze tweede helft.