Meer loon voor medewerkers musea: ‘Niet eerder zo‘n grote stap in salaris’

Komt dat zien! Katsjing! Bij deze loterij kun je een zilveren schaal ter waarde van 4000 euro winnen

Wie in de zeventiende of achttiende eeuw de deurbel hoorde voor een collecte, verzuchtte niet dat het weggegooid geld was. Nee, in die tijd maakten ze grote geldinzamelingen leuker door er een doldwaze loterij aan te verbinden. Het Zilvermuseum in Schoonhoven doet dat nog eens dunnetjes over.