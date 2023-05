Nieuwe knelpunten op stroomnet in drie provincies ontstaan

Softbal: Tex Town Tigers kan leven met puntende­ling tegen Sparks, al was een dubbele zege dichtbij

De laatste jaren voelde een gewonnen wedstrijd bij Sparks al als bonuspunten voor Tex Town Tigers. Zaterdag was Enschedese formatie zelfs dicht bij twee overwinningen. Nadat de eerste wedstrijd overtuigend was gewonnen (7-4) verzuimde TTT de meervoudig landskampioen ook in het tweede duel pijn te doen. Sparks won de tweede ontmoeting met 5-4.