Overval op Zeeman in Haarlemse Schalkwijk

Ondanks de regen is er tóch nog te weinig water: ‘Droogte nog niet voorbij’

De regen komt de laatste paar dagen met bakken uit de lucht maar nog steeds moeten waterschappen er alles aan doen om voldoende vers zoet water in het Groene Hart te krijgen. ,,Neerslag is welkom, maar de droogte is nog niet voorbij.”