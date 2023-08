Wat moet er op een Haarlemse postzegel staan volgens jou?

Geblesseer­de AZ-aanvoerder Clasie mist duel met SK Brann

AZ kan donderdag in de eerste wedstrijd tegen SK Brann in de play-offs van de Conference League niet beschikken over Jordy Clasie. De aanvoerder is niet op tijd hersteld van een blessure. Clasie ontbrak ook zondag al in de door AZ met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk.