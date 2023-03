Provinciale D66'ers willen niet morrelen aan stikstofdoel: ‘De natuur staat er slecht voor’

,,In theorie kan je op alles terugkomen, maar het is noodzaak om vergunningen voor bijvoorbeeld de bouw te kunnen afgeven”, zegt Amélie Strens, lijsttrekker uit Noord-Holland. ,,We hebben afspraken gemaakt en die staan wat mij betreft niet ter discussie. De natuur staat er slecht voor, helaas verandert een verkiezingsuitslag daar niets aan.”

In de wet is vastgelegd dat de stikstofuitstoot in 2035 zoveel moet zijn afgenomen dat 74 procent van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied een gezond stikstofniveau bereikt. Maar in de formatie besloot de coalitie die doelen te versnellen naar 2030. Dat jaartal is nog niet opgenomen in de wet.