Scooter vermoedelijk in brand gestoken in Haarlem

Rechter doet 26 april uitspraak over stopzetten cameratoe­zicht op Tata Steel

De rechtbank doet aankomende woensdag uitspraak over de vraag of de omgevingsdienst moet stoppen met het cameratoezicht op Tata Steel. Dat besloot de voorzieningenrechter vrijdag in een kort geding dat de staalfabriek had aangespannen tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).