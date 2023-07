Staatsbosbeheer adviseert weg te blijven uit bossen met stormschade

indebuurt.nl Havermelke­li­te is taking over! Nieuw in Amsterdam: vegan softijs!

Heb jij al gehoord van de Havermelkelite? Misschien ben je er zelf wel onderdeel van. Koemelk is afgezworen, alleen nog maar ontbijtjes met havergurt (yoghurt van haver, ja echt) en de elite wordt soms belachelijk gemaakt op Instagram. De Havermelkelite neemt Amsterdam over want er is nu ook softijs van havermelk!