Sterftecijfer in Haarlem rond landelijk gemiddelde

Schiphol had geen grip op zomerse chaos in 2022, nog steeds niet alle problemen verholpen

Schiphol had tijdens de chaos van het hoogseizoen in 2022 geen grip op alle activiteiten op de Amsterdamse luchthaven. Doordat het vliegveld in de voorgaande jaren veel werk had uitbesteed miste Schiphol op crisismomenten belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hoeveelheid beschikbare afhandelaren of de lengte van wachtrijen. Daarmee kwam de keerzijde van jarenlange inspanningen om zo goedkoop mogelijk te werken pijnlijk aan het licht, waarbij de belangen van passagiers op het tweede plan kwamen te staan.