Stralend zonnig weer in Haarlem vandaag

Provincie waarschuwt voor vallende takken na storm Poly: ‘Blijf alert’

De komende dagen moeten mensen in Noord-Holland waakzaam zijn voor vallende takken. Daarvoor waarschuwt de provincie, een dag nadat storm Poly heeft huisgehouden in met name Noord-Holland. De gemeente Velsen in de regio IJmond heeft een noodverordening ingesteld om een aantal parken te sluiten. De noodverordening blijft zo’n twee weken in stand.