Vanmiddag en vanavond bewolkt weer in Haarlem

indebuurt.nl Gespot! Sophie: 'Hier in Amsterdam koop ik het liefst sieraden'

Sophie studeert psychologie aan de VU en woont in de Jordaan. Winkelen doet ze het liefst lekker dichtbij in de 9 straatjes of in de Kalverstraat. Haar favoriete item? Die hangt al meer dan vijf jaar in de kast en is gewoon van de Mango.