Regenjas of zonnebril: dit is de weersver­wach­ting voor de herfst in Haarlem

Geloof het of niet, maar op 1 september start de meteorologische herfst. Wat kunnen we verwachten in Haarlem qua weer? Jaco van Wezel, meteoroloog bij WeerOnline.nl kijkt vooruit.