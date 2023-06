Bewolkt weer in Haarlemmermeer vandaag

indebuurt.nl Tientallen bloembak­ken, kunstgras en een park: dit is hoe de Weesperstraat er nu uitziet (video)

Vorige week meldden we al dat de Weesperstraat voor zes weken dicht is vanwege een test. Dat geldt niet voor de héle Weesperstraat. Maar op een deel dat wel open is, is ook iets nogal opvallends gaande. Indebuurt ging langs en maakte een video van de situatie in de straat.