Bijna 3,8 miljoen passagiers op Schiphol in februari, aantal ligt lager dan voor coronapandemie

MET VIDEO + UPDATE Harde wind zorgt voor problemen in regio: vrachtwa­gens gekanteld, brug niet open

De harde wind zorgt maandag voor problemen in de regio. Vrachtwagens werden omver geblazen. De brandweer moest in Zevenhoven koeien uit een gekantelde oplegger in een sloot bevrijden. En in Leimuiden gaat de Leimuiderbrug over de Ringvaart niet open.