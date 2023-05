Dit is hoe de eerste teams uit Haarlemmermeer dit weekeinde speelden

Groeit rijst in de polder? Weiland bij Oud Ade wordt proeftuin

Een weiland bij het dorp Oud Ade in de buurt van Leiden is omgebouwd tot een rijstveld. De universiteiten van Wageningen en Leiden hebben er samen ongeveer 3000 rijstplanten geplant, om te kijken of die kunnen groeien in Europese veengrond.