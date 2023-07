Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

indebuurt.nl Storm Poly in Amsterdam: dit weten we nu en dit kun je doen

Vandaag, woensdag 5 juli 2023, raast storm Poly over ons land. In Amsterdam geldt momenteel code rood, omdat er kans is op windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Waar meld je stormschade in Amsterdam? Kun je nog met de tram en welke andere maatregelen zijn er? Lees het hier.